إنسانية وحسن ضيافة.. أفراد وضباط قاعدة الملك فيصل البحرية يجسّدون توجيهات القيادة لضيوف المملكة

اصطف أكثر من 500 فرد وضابط ومجندّات من القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم، قُبالة السفينة التي رست فجر اليوم بقاعدة الملك فيصل البحرية قادمة من السودان، تحمل 1688 شخصاً ما بين مواطنين ورعايا دول عربية وغربية، بينهم دبلوماسيون، مرحبين بالقادمين إلى بلادهم وهم يحملون الورد ويقدمون الحلوى كصور من صور الكرم والضيافة وحسن الاستقبال، ناقلين توجيهات القيادة إلى واقع ملموس.
ووقف الضباط والمجنّدات بباب السفينة يضعون أيديهم في يد المُسِن الخارج من الباخرة لمساعدته حتى الوصول إلى الحافلة أو نقله بإحدى سيارات الإسعاف؛ إن كان يحتاج إلى الرعاية الطبية، ويقدمون المياه الباردة لمَن يحتاج إلى الماء قبل أن يطلبه ليعلنوا للعالم أجمع أن السعودية العظمى بقيادتها تعمل بإنسانية متخذةً من القرآن الكريم دستوراً وشريعة ومنهجاً.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل جُهزت لهم أربعة فنادق فارهة في جدة لتسكينهم بها وتقديم كل ما يحتاجون إليه حتى مغادرتهم إلى بلادهم من مبدأ حسن الاستقبال وكرم الضيافة.
ويعد هذا الاهتمام جزءاً مما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من اهتمامٍ ورعاية بكل النواحي الإنسانية.