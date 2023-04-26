إنسانية وحسن ضيافة.. أفراد وضباط قاعدة الملك فيصل البحرية يجسّدون توجيهات القيادة لضيوف المملكة

اصطف أكثر من 500 فرد وضابط ومجندّات من القوات البحرية الملكية السعودية، اليوم، قُبالة السفينة التي رست فجر اليوم بقاعدة الملك فيصل البحرية قادمة من السودان، تحمل 1688 شخصاً ما بين مواطنين ورعايا دول عربية وغربية، بينهم دبلوماسيون، مرحبين بالقادمين إلى بلادهم وهم يحملون الورد ويقدمون الحلوى كصور من صور الكرم والضيافة وحسن الاستقبال، ناقلين توجيهات القيادة إلى واقع ملموس.