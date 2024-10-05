"تعليم جدة" يقيم فعاليات متنوعة للاحتفاء بيوم المعلم.. من الغد وحتى الخميس
تنظم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة، العديد من الفعاليات للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبة يومهم العالمي، الذي يوافق اليوم السبت الخامس من شهر أكتوبر.
ويأتي الاحتفاء هذا العام تحت شعار "تقدير أصوات المعلمين.. عقد اجتماعي جديد للتعليم"، من خلال مجموعة من فعاليات تكريم المعلمين والمعلمات وفق ثلاث مستويات (المدرسة- مكتب التعليم- الإدارة العامة)، إلى جانب تكريمهم في عدد من المراكز التجارية الشهيرة من خلال الشراكات المجتمعية القائمة.
ويبدأ الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات في المدارس اعتبارًا من يوم غد الأحد، ويستمر حتى الخميس القادم؛ فيما يتمثل الاحتفاء الرئيسي للمناسبة برعاية محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي للحفل الذي سيقام تكريمًا للمعلمين والمعلمات خلال الأسبوع القادم.
وأوضحت المدير العام للتعليم بمحافظة جدة منال اللهيبي، أنه تم وضع خطة زمنية للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، تتم من خلال فعاليات احتفاء يشارك فيها منسوبو الإدارة بالمدارس، تبرز دورهم في بناء الأجيال ومساهمتهم الفاعلة من خلال رسالتهم السامية في تنمية الوطن، وكذلك تعزيز دورهم ومكانتهم في نفوس الطلاب والطالبات وتأصيل المبادرات الإيجابية تجاه المعلم؛ مشيرة إلى أن الجميع يقف تقديرًا لعظيم أثر المعلم وسمو رسالته؛ لذلك يفخر تعليم جدة على الدوام بمعلميه ومعلماته وبما يقدمونه من إسهامات جليلة في إعداد وتأهيل أجيال تنافس العالم وتسبقه إلى التقدم والرقي والابتكار.
من جانبه أوضح رئيس قسم شؤون المعلمين بتعليم جدة عبدالرحمن المالكي، أن فعاليات الاحتفاء والتكريم للمعلمين والمعلمات بهذه المناسبة، بدأت بالفعل على مستوى الشراكات المجتمعية؛ وذلك من خلال تكريم عدد من المعلمين والمعلمات المتميزين من مختلف مدارس تعليم جدة، في الاحتفالات التي نظّمتها جمعية المبادرات المتميزة بالشراكة مع تعليم جدة بأحد المراكز التجارية؛ تقديرًا لعطائهم وتميزهم في أداء رسالتهم السامية، إلى جانب تكريم مجموعة منهم في مركز تجاري آخر خلال الأيام القادمة.
وذكر أنه سيتم كذلك الاحتفاء بالمعلمين والمعلمات ضمن جناح تعليم جدة المشارك بمعرض الشرق الأوسط الخامس للتعليم والتدريب الذي يقام بمركز جدة للمنتديات والفعاليات خلال الفترة من 5- 7 أكتوبر الحالي.