بالفيديو.. طبيب سعودي يبدّل مشرط الجراحة بمخبز للكليجا في قلب باريس لنشر تراث المملكة

في خطوة غير مألوفة، اختار المواطن السعودي عبداللطيف الرشودي، التخلي عن مهنته كطبيب جراحة عظام، ليتبع شغفه في عالم الطهي، مؤسسًا مخبزًا في العاصمة الفرنسية باريس لبيع الكليجا، أقراص الكعك الشهيرة.