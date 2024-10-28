بالفيديو.. طبيب سعودي يبدّل مشرط الجراحة بمخبز للكليجا في قلب باريس لنشر تراث المملكة

في خطوة غير مألوفة، اختار المواطن السعودي عبداللطيف الرشودي، التخلي عن مهنته كطبيب جراحة عظام، ليتبع شغفه في عالم الطهي، مؤسسًا مخبزًا في العاصمة الفرنسية باريس لبيع الكليجا، أقراص الكعك الشهيرة.
"الرشودي"، الذي أكمل دراسته الطبية لكنه لم يجد في الطب شغفه وضالته، التحق ببعثة متخصصة في فنون الطهي برعاية مؤسسة الأمير محمد بن سلمان "مسك".
ومن خلال خبرته في العمل بعدة مطاعم ومقاهٍ في فرنسا، افتتح مخبزه الخاص العام الماضي، والذي جذب اهتمامًا كبيرًا من الجالية العربية؛ بفضل مزجه الفريد بين النكهات العربية والمخبوزات الفرنسية.
ووصف "الرشودي" مشروعه بأنه أكثر من مجرد عمل تجاري، بل هو "جسر ثقافي" يهدف إلى نشر التراث السعودي في مدينة الثقافة العالمية، وكشف عن خططه المستقبلية لتوسيع مشروعه من خلال افتتاح فروع جديدة في باريس.