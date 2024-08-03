حذّر من الحسابات الخاطئة.. رئيس تحرير "الرياض": المنطقة مقبلة على مرحلة من العنف لا نعرف مداها

ويحذّر "وفا" من السيناريو الأسوأ في المنطقة، وهو يقول: "قواعد الاشتباك بعد الأحداث المتسارعة لن تكون نفسها بعد اليوم، وهذا يعني أننا سنشهد أحداثًا أكثر عنفًا لا حدود لها، قد لا تؤدي إلى حرب شاملة؛ ولكن إلى موجة من الضربات النوعية والهجوم على أهداف غير متوقعة كما حدث في الأيام الماضية في بيروت وطهران على التوالي؛ قد يكون رد الفعل عليها مماثلًا وقد يكون مختلفًا وبالتأكيد لن يكون مشابهًا لما سبق، فالرغبة بين الأطراف المتشابكة هي الانتقام ولا شيء سوى الانتقام، وهذا يقود إلى أن الحسابات ستكون انفعالية وإن كانت محسوبة ولكنها خاطئة في مجملها حتى وإن حققت أهدافها، فبالاستطاعة إجراء حسابات الفعل ولكن من الصعب جدًّا حساب رد الفعل كونه غير معلوم، من الممكن توقعه دون جزم وهذا ما يجعله غامضًا في كثير من الأحيان".