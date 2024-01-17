"الغذاء والدواء" تكشف عن أبرز 3 مخالفات لمستودعات الغذاء خلال 2023

نوّهت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنه ومن أجل تجنب المخالفات والعقوبات، يُنصح بمراجعة الشروط والمتطلبات المتعلقة بمستودعات الأغذية.
وقالت الهيئة: إن أبرز مخالفات مستودعات الغذاء في عام 2023 شملت مزاولة النشاط قبل الحصول على ترخيص، وتكون العقوبة غرامة 5000 ريال مع إيقاف النشاط والتصحيح يتمثل في استخراج رخصة مزاولة النشاط.
وأضافت: من المخالفات عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتكون العقوبة 1000 ريال لكل عامل مع إبعاد العامل عن العمل، والتصحيح يتمثل في حصول على العامل على شهادة صحية.
وأشارت الهيئة إن من أبرز المخالفات عدم استخراج سجلات لمتابعة درجات الحرارة، وتكون العقوبة غرامة 500 ريال، والتصحيح يتمثل في تركيب أجهزة قياس الحرارة.