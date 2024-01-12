الأول من رجب يوافق ميلاد الكثير من السعوديين ونهاية خدمتهم الوظيفية.. تعرَّف على السبب

يوافق اليوم الأول من شهر رجب من كل سنة هجرية ميلاد الكثير من السعوديين، وكذلك يلاحظ انتهاء الخدمة الوظيفية بالتقاعد اعتمادًا على ذلك التاريخ.
وفي التفاصيل، يعود سبب ذلك إلى صدور أمر سامٍ بإقرار منتصف السنة الهجرية 1/ 7 كتاريخ ميلاد لجميع السعوديين الذين يجهلون تاريخ يوم وشهر ميلادهم الصحيح، ولا يمتلكون شهادات ميلاد تثبت تاريخًا محددًا لميلادهم. ويعتبر هذا موعد ميلاد معظم الشعب السعودي ممن تزيد أعمارهم على الخمسين عامًا تقريبًا.
ومن ناحية إمكانية تعديل التاريخ أعلن المتحدث الرسمي للأحوال المدنية في وقت سابق أنه مَن توجد لديه وثائق تثبت تاريخ ميلاده الصحيح يمكنه التقدم بها لتصحيحه.
وكان الكثير من السعوديين يدونون سنة ميلادهم دون تسجيل الشهر واليوم؛ ما تسبَّب في مشكلات عدة، من ضمنها مشكلات تحديد مدة التقاعد من الوظائف، حتى صدر الأمر السامي الكريم بتحديد منتصف السنة الهجرية تاريخًا لميلاد من يجهل يوم وشهر ميلاده الحقيقي.