الأول من رجب يوافق ميلاد الكثير من السعوديين ونهاية خدمتهم الوظيفية.. تعرَّف على السبب

وكان الكثير من السعوديين يدونون سنة ميلادهم دون تسجيل الشهر واليوم؛ ما تسبَّب في مشكلات عدة، من ضمنها مشكلات تحديد مدة التقاعد من الوظائف، حتى صدر الأمر السامي الكريم بتحديد منتصف السنة الهجرية تاريخًا لميلاد من يجهل يوم وشهر ميلاده الحقيقي.