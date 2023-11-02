"أثير" توقّع أكثرَ من "18" اتفاقية تشغيل خلال معرض الصحة العالمي

وكان لابتكارات "أثير" وحلولها الرقمية الأثرُ البالغ في تسليط الضوء على أهمية الرقمنة في القطاع الصحي. وقد استقطب جناحُ أثير أعدادًا كبيرة من الزوار؛ الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد والإقبال الكبير على التكنولوجيا الصحية المتقدمة.