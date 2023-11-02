"أثير" توقّع أكثرَ من "18" اتفاقية تشغيل خلال معرض الصحة العالمي

أثنى وزيرُ الصحة المهندس فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، على الحلول الابتكارية والأنظمة الصحية المتكاملة التي تقدّمها شركة "أثير"، والنمو المتسارع الذي حقّقته في فترة وجيزة، مؤكدًا دعمه المستمرّ لتعزيز كفاءة ورفع مستوى الرعاية الصحية في المملكة.
جاء ذلك أثناء مشاركة الشركة في معرض الصحة العالمي "Global Health Exhibition 2023".
واستهدفت مشاركةُ الشركة تحديدَ معالم مسار جديد يتّسق مع رؤية التحول الرقمي التي تتبنّاها المملكة العربية السعودية في مجالات الصحة المختلفة؛ وذلك من خلال التعريف بمساهماتها القيمة والفعالة.
وأتيحت للزوار والمهتمين فرصة استكشاف أبرز الحلول والأنظمة الصحية المتقدّمة التي تقدّمها لتسهيل مسيرة التحوّل الرقمي للمنشآت الصحية، وتوفير منصّة متكاملة تمكّنها من مواكبة التطورات السريعة في هذا العصر الرقمي.
وركزت الشركة على عرض المنتجات والخدمات من خلال تقديم نظرة عميقة حول كيفية تمكين المنشآت الصحية من الارتقاء بمستوى خدماتها.
وتناولت في عرضها كيف يمكن لأحدث الابتكارات أن تسهم في تحقيق تجربة صحية متميزة، مشيرة إلى أن التحول الرقمي بات يمثّل ركنًا أساسيًّا في تطور الخدمات الصحية.
وتتميّز "أثير" بتكامل أنظمتها مع عدة جهات مختلفة؛ ومن أبرزها منصة "نفيس"؛ ما يجعلها الحلّ الأمثل والمتكامل للعيادات والمنشآت الصحية المتوسطة والصغيرة.
وقد استعرضت الشركةُ خلال المعرض كيفيةَ تسخير هذا التكامل لتسهيل العمليات اليومية المتعلّقة بالتأمين الطبي، وتحسين كفاءة إدارة الموارد الصحية؛ ممّا يبرز دورها الريادي في توفير حلول شاملة تلبّي متطلبات القطاع الصحي المتنامي.
وكان لابتكارات "أثير" وحلولها الرقمية الأثرُ البالغ في تسليط الضوء على أهمية الرقمنة في القطاع الصحي. وقد استقطب جناحُ أثير أعدادًا كبيرة من الزوار؛ الأمر الذي يعكس الاهتمام المتزايد والإقبال الكبير على التكنولوجيا الصحية المتقدمة.
ووقّعت "أثير" خلال المعرض اتفاقيات تشغيل مع أكثر من "18" منشأة طبية؛ ما يعكس الثقة العالية التي تحظى بها، كما عزّزت مكانتها من خلال توقيع "3" اتفاقيات تعاون وشراكات استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها؛ مما يؤكد ريادتها في المجال الصحي والتحول الرقمي.
يشار إلى أن "أثير" حقّقت نجاحًا كبيرًا، معزّزة بذلك مكانتها كرائدة في مجال الحلول الصحية الرقمية، وتمضي قدمًا نحو مستقبل يرتكز على الابتكار والتميز في خدمة الإنسانية والمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة الصحية.