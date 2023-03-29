بعد الأمطار.. بلدية "دائر جازان" تستنفر لتنظيف الطرق ومجاري تصريف السيول

كثفت بلدية محافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة جازان جهودها، واستنفرت طاقاتها البشرية والفنية من خلال مسح الأودية، وتنظيف العبارات ومجاري تصريف السيول، وإزالة آثار الانهيارات في الطرق الجبلية، بعد موجة الأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية.
وكانت محافظة الدائر ومراكزها قد شهدت، الاثنين الماضي، موجة أمطار غزيرة وضبابًا كثيفًا مع تدني الرؤية الأفقية، وتسببت الحالة في تساقط الصخور وجريان للأودية وانتشار موجة الأتربة.
وتواصل البلدية العمل بكامل طاقتها بمتابعة من رئيس البلدية المهندس وليد محمد معافا؛ من أجل إزالة وتنظيف الطرق والأودية والعبارات والأماكن العامة مما خلفته الأمطار.
يأتي ذلك عن طريق تطبيق خطط عمل متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية ورفع درجة الاستعداد ومعالجة كل البلاغات الواردة من خلال الفرق الميدانية التي تعمل خلال شهر رمضان المبارك على فترتين صباحية ومسائية في مدينة الدائر والقرى الجبلية.