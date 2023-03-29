بعد الأمطار.. بلدية "دائر جازان" تستنفر لتنظيف الطرق ومجاري تصريف السيول

يأتي ذلك عن طريق تطبيق خطط عمل متكاملة لمعالجة الآثار الناتجة عن الحالة المطرية ورفع درجة الاستعداد ومعالجة كل البلاغات الواردة من خلال الفرق الميدانية التي تعمل خلال شهر رمضان المبارك على فترتين صباحية ومسائية في مدينة الدائر والقرى الجبلية.