برعاية أمير المنطقة ونائبه.. تدشين هوية منتدى جازان للاستثمار في نسخته الأولى

إثر ذلك ألقى أمير منطقة جازان كلمة، أوضح خلالها أن تدشين هوية منتدى جازان في نسخته الأولى يأتي امتدادًا لما حققته رؤية 2030 من إنجازات، أسهمت في نقلات كبرى في شتى المجالات، الأمنية والتنموية والاقتصادية والإنسانية، وفي مستهدفات دولية ومحلية طموحة، من أبرزها ما أعلنه سمو ولي العهد مؤخرًا من إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في السعودية، منها منطقة جازان.