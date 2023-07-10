برعاية أمير المنطقة ونائبه.. تدشين هوية منتدى جازان للاستثمار في نسخته الأولى

رعى أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، بحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم بفندق جراند ملينيوم بمدينة جازان، حفل تدشين هوية منتدى جازان للاستثمار في نسخته الأولى، الذي تنظمه غرفة جازان، والمزمع عقده في أواخر شهر نوفمبر القادم.
وبُدئ الحفل بالسلام الملكي، ثم استعرض رئيس مجلس إدارة غرفة جازان المستشار أحمد أبو هادي أهداف المنتدى، منها الترويج لبيئة الاستثمار في المنطقة، وإبراز مقوماتها وميزاتها النسبية والتنافسية، وفرص الاستثمار الواعدة في جازان؛ للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورفع مستوى الشراكات الاستراتيجية، وإطلاق المبادرات والمشروعات الاستثمارية تحت مظلة الغرفة.
وأكد "أبو هادي" أن المنتدى سيشهد عددًا من البرامج في مجالات عدة، فضلاً عن عرض فرص استثمارية مجتمعة ومتعددة في قطاعات مختلفة، أبرزها السياحة، والتطوير العقاري، والتعدين، والنقل والخدمات اللوجستية، والصناعة، والزراعة.
بعد ذلك دشَّن الأمير محمد بن ناصر هوية منتدى جازان للاستثمار 2023م، وشاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن هوية المنتدى الاستثماري الذي يأتي مواكبًا لما تشهده منطقة جازان من تسارع تنموي ونقلة نوعية في شتى المجالات.
إثر ذلك ألقى أمير منطقة جازان كلمة، أوضح خلالها أن تدشين هوية منتدى جازان في نسخته الأولى يأتي امتدادًا لما حققته رؤية 2030 من إنجازات، أسهمت في نقلات كبرى في شتى المجالات، الأمنية والتنموية والاقتصادية والإنسانية، وفي مستهدفات دولية ومحلية طموحة، من أبرزها ما أعلنه سمو ولي العهد مؤخرًا من إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة في السعودية، منها منطقة جازان.
ووجَّه بهذه المناسبة الدعوة لجميع المستثمرين ورجال الأعمال والمعنيين بهذا المجال للمشاركة في هذا المنتدى المهم، والاستثمار في هذه المنطقة الواعدة، متطلعًا إلى أن تسهم مخرجات المنتدى -بإذن الله تعالى- في رفع معدلات الاستثمار، وزيادة فرص العمل، وجذب الاستثمارات.
وفي ختام الحفل التُقطت الصور التذكارية لأمير منطقة جازان ونائبه مع ضيوف الحفل وأعضاء مجلس إدارة غرفة جازان واللجنة التنظيمية لمنتدى جازان للاستثمار 2023.