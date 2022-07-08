حاج سوري: حُلم الحج كاد أن يتبدد.. فأنقذتني عناية الله ثم جهود "أبطال الصحة"

وضع يده على قلبه ألماً عقب تعرضه لأزمة قلبية، وخوفاً من توقف رحلة الحج التي انتظرها لسنوات وقطع مسافات طويلة لأدائها، قبل أن يجد رعاية طبية فائقة، أسهمت بفضل الله تعالى في إنقاذ حياته، وتمكينه من إكمال مناسك الحج.
هذه قصة الحاج السوري مداح أحمد البالغ من العمر 54 عاماً، والذي وصل لمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، كحالة إنقاذ حياة؛ حيث أجريت له قسطرة قلبية وتم تركيب دعامة للقلب وبدأ بالتماثل للشفاء.
يقول الحاج إنه وبعد فراغه من أداء طواف القدوم، شعر بآلام في الصدر، وتوقع أنها ناتجة عن التعب، والجهد الذي بذله، ولكن الحالة بدأت تسوء بشكل سريع حتى طلب له أعضاء البعثة الإسعاف ونُقل للمستشفى.
الحاج مداح وبعد أن قُدمت الخدمة له في مركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، أشاد بالخدمة وسرعة التفاعل مع حالته، والاهتمام الذي وجده، معبراً عن سعادته بتحسن حالته، وتمكنه من استكمال الحج.