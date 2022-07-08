حاج سوري: حُلم الحج كاد أن يتبدد.. فأنقذتني عناية الله ثم جهود "أبطال الصحة"

وضع يده على قلبه ألماً عقب تعرضه لأزمة قلبية، وخوفاً من توقف رحلة الحج التي انتظرها لسنوات وقطع مسافات طويلة لأدائها، قبل أن يجد رعاية طبية فائقة، أسهمت بفضل الله تعالى في إنقاذ حياته، وتمكينه من إكمال مناسك الحج.