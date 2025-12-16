أمير الرياض يدشن كرسيًا بحثيًا لدعم المدن الذكية في جامعة شقراء

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض – حفظه الله – أول كرسي بحثي بجامعة شقراء، تحت مسمى "كرسي الأمير فيصل بن بندر لتقنيات الذكاء الاصطناعي في المدن الذكية"، وذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، بحضور رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف وعدد من قياداتها.
ويهدف الكرسي إلى تشجيع الابتكار وتطوير الأنظمة الذكية لتشغيل المدن، وتحسين جودة الحياة، عبر دعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، مبنية على البيانات في مجالات حيوية تشمل: الحركة والمرور، والطاقة، والمياه، والأمن، وإدارة الأزمات، والبيئة، والصحة، والتخطيط الحضري.
ويمثل الكرسي البحثي خطوة عملية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة في برامج التحول الوطني، وجودة الحياة، وتنمية القدرات البشرية، من خلال بناء بيئات ذكية ومستدامة واقتصاد معرفي قائم على الابتكار.
من جهته، رفع الدكتور السيف باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة وطلابها، الشكر والتقدير لسمو أمير الرياض على تبرعه ودعمه المستمر للجامعة، معتبرًا أن هذا الدعم يجسد رؤية سموه العميقة نحو أهمية البحث العلمي في بناء مدن المستقبل.
وأكد السيف أن الكرسي سيُسهم في تعزيز قدرات الجامعة البحثية، وتمكين الباحثين والباحثات من تطوير حلول واقعية تطبيقية، تُحدث أثرًا إيجابيًا ملموسًا في حياة السكان داخل المدن.