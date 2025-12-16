أمير الرياض يدشن كرسيًا بحثيًا لدعم المدن الذكية في جامعة شقراء

ويهدف الكرسي إلى تشجيع الابتكار وتطوير الأنظمة الذكية لتشغيل المدن، وتحسين جودة الحياة، عبر دعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة، مبنية على البيانات في مجالات حيوية تشمل: الحركة والمرور، والطاقة، والمياه، والأمن، وإدارة الأزمات، والبيئة، والصحة، والتخطيط الحضري.