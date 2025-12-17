مع تساقط الثلوج ووصول الحرارة إلى (-2).. مدارس حائل توعّي طلابها بالدفء بطرق غير مباشرة

بدأ تساقط الثلوج على منطقة حائل وداخل المدينة مساء اليوم، ما دفع عددًا من مديري ومديرات المدارس إلى توجيه رسائل توعوية غير مباشرة لطلابهم وطالباتهم، تحثهم على أهمية ارتداء الملابس الشتوية التي تضمن الدفء خلال اليوم الدراسي المقرر غدًا الخميس، وذلك حرصًا على سلامتهم واستشعارًا للمسؤولية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل توقعات بانخفاض درجات الحرارة إلى درجتين مئويتين تحت الصفر، وفق ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد، حيث تستمر الموجة الباردة من صباح الخميس 18 ديسمبر 2025م وحتى الأحد 21 ديسمبر، ما يُعد أشد موجات البرد التي تشهدها المنطقة هذا الموسم.
وفي الوقت ذاته، شدّد عدد من قادة المدارس على أولياء الأمور بعدم السماح بالغياب إلا بعذر رسمي موثق عبر تطبيق "صحتي"، مؤكدين أن الغياب بسبب البرودة لا يُعد مبررًا مقبولًا ما لم يصدر توجيه رسمي بتعليق الدراسة.
وقد اختار بعض مديري ومديرات المدارس عدم إرسال الرسائل التوعوية عبر مجموعات "الواتساب" الرسمية تجنبًا لأي مساءلة، خاصة في ظل غياب توجيه صريح من الجهات التعليمية بشأن التوعية بالبرد، مشيرين إلى أن مسؤولية تجهيز الطلبة بالملابس الشتوية تقع بالدرجة الأولى على الأسر، إلا أن التوعية تأتي من باب الحرص والتذكير.
ويُلاحظ أن بعض الفصول الدراسية في مدارس المنطقة تفتقر إلى التدفئة المناسبة، إذ إن تشغيل المكيفات في وقت واحد قد يتسبب في تحميل زائد على قواطع الكهرباء، ما قد يؤدي إلى أعطال تؤثر على انتظام اليوم الدراسي.
وكانت إدارة تعليم حائل قد وجّهت في وقت سابق بتأخير بداية الدوام المدرسي لمدة ربع ساعة، مع إلغاء الطابور الصباحي في أيام البرد القارس، وذلك بالتنسيق مع قسم الأمن والسلامة والمرافق، وفق الإجراءات المعتمدة للتعامل مع الحالات الجوية الباردة