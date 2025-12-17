مع تساقط الثلوج ووصول الحرارة إلى (-2).. مدارس حائل توعّي طلابها بالدفء بطرق غير مباشرة

بدأ تساقط الثلوج على منطقة حائل وداخل المدينة مساء اليوم، ما دفع عددًا من مديري ومديرات المدارس إلى توجيه رسائل توعوية غير مباشرة لطلابهم وطالباتهم، تحثهم على أهمية ارتداء الملابس الشتوية التي تضمن الدفء خلال اليوم الدراسي المقرر غدًا الخميس، وذلك حرصًا على سلامتهم واستشعارًا للمسؤولية.