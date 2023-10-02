بفروعها الأربعة.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن أسماء الفائزين بجائزته

وفي فئة المؤسسات: مُنحت الجائزة لـ(معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بجامعة أم القرى)؛ لتميُّز إسهاماته في خدمة اللغة العربية بتنوع الإنتاج العلمي وثرائه في مجال تعليم اللغة العربية بين تأليف ودراسات وترجمة، وامتداد عطائه على مدى عقود، وتنوع الشرائح المجتمعية المستفيدة من برامجه محليًّا وعالميًّا، وتحقيق الاستدامة في مشاريع المعهد، وتمثُّلِ معايير الإبداع والتميز في مخرجاته، وإثراء تجربة تعليم اللغة العربية في آليات القياس والتقويم، واتساع مدى الأثر الذي حققه زمانًا ومكانًا، والاهتمام بالنشر العلمي إلى جانب التطبيق العملي في مجال التدريس والتدريب.