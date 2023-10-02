مصور سعودي يفوز بجائزة دولية عن لقطة "الخلية العصبية" لشارع الحجون وريع الكحل بمكة

حصدت صورة الإفطار الجماعي بحي الزاهر بمكة المكرمة وصورة الخلية العصبية لشارع الحجون وريع الكحل بالعاصمة المقدسة؛ على جوائز سيينا الدولية في إيطاليا، والتي تعدّ من أكبر المسابقات الفوتوغرافية في العالم.
وتمكّن المصور والمخرج التلفزيوني السعودي عمار الأمير من حصد جائزة مسابقة سيينا الدولية بإيطاليا في مجال (الدرون) فئة الناس وفئة الحضارة، من خلال صورة لسُفر الإفطار الجماعي بمكة المكرمة بالتحديد في حي الزاهر، وصورة (الخلية العصبية) لشارع الحجون وريع الكحل بمكة المكرمة.
وقال عمار الأمير في تصريح له عقب حصده للجائزتين: ولله الحمد للعام الثالث أكون من ضمن الفائزين في جوائز سيينا الدولية بإيطاليا (الدرون) فئة people؛ حيث حصل عملي على إشادة لجنة التحكيم Highly commended، وفئة Urban حصل عملي الثاني على Commended عنوان الصورة (رمضان)، وتم التقاطها بواسطة الدرون في شهر رمضان المبارك لسُفر الإفطار الجماعي بمكة المكرمة، وعنوان الصورة الثانية (الخلية العصبية) لشارع الحجون وريع الكحل بمكة المكرمة، وتم اختيار أعمالي من بين آلاف الصور التي تقدم بها فنانون محترفون من دول العالم.
واستطاع المصور السعودي أن ينال جائزة مسابقة سيينا الدولية بإيطاليا في مجال (الدرون) فئة الناس وفئة الحضارة، بعد أن تميزت صوره بالجوانب الإبداعية والاحترافية.