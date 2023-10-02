مصور سعودي يفوز بجائزة دولية عن لقطة "الخلية العصبية" لشارع الحجون وريع الكحل بمكة

وقال عمار الأمير في تصريح له عقب حصده للجائزتين: ولله الحمد للعام الثالث أكون من ضمن الفائزين في جوائز سيينا الدولية بإيطاليا (الدرون) فئة people؛ حيث حصل عملي على إشادة لجنة التحكيم Highly commended، وفئة Urban حصل عملي الثاني على Commended عنوان الصورة (رمضان)، وتم التقاطها بواسطة الدرون في شهر رمضان المبارك لسُفر الإفطار الجماعي بمكة المكرمة، وعنوان الصورة الثانية (الخلية العصبية) لشارع الحجون وريع الكحل بمكة المكرمة، وتم اختيار أعمالي من بين آلاف الصور التي تقدم بها فنانون محترفون من دول العالم.