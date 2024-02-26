تعرّف على تفاصيل وأسباب استبعاد مشاركين وتغريم آخرين في جادة حائل للإبل

وقال بيان نادي الإبل: عليه في هذا الباب، وذلك بعد اعتمادها وإقرارها ومصادقتها) واستناداً إلى المادة الرابعة من ذات الفقرة التي تنص على أنه:( يحق لإدارة نادي الإبل أو إدارة المهرجان سحب الجائزة/الجوائز من الفائز عند اكتشاف مخالفته لأي من الأحكام والشروط العامة أو الخاصة أو عند إثارته للرأي العام بما يؤثر على سمعة المهرجان أو الطعن بنزاهة أعضاء اللجنة)، ولكون ما فعله المشاركان يعد من أشكال العبث بناء على إفادة لجنة فحص العبث ولجنة التحكيم؛ ولأن تلك الأفعال تعتبر من المخالفات التي تنافي الشرع والنظام والأعراف لدى ملاك الإبل؛ ولما رأته اللجنة من إقرار العقوبة على المخالفين حفاظاً على عدالة المنافسة وتطبيقاً للأنظمة واللوائح، فقد قررت اللجنة ما يلي: