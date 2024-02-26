تعرّف على تفاصيل وأسباب استبعاد مشاركين وتغريم آخرين في جادة حائل للإبل

استبعد نادي الإبل من مهرجان جادة حائل المشارك مسفر بن فهد الدوسري من المشاركة في المسابقة وسحب الجائزة، وحرمان المشارك مسفر بن فهد الدوسري وأخيه معدي بن فهد الدوسري، من المشاركة في المهرجانات التابعة لنادي الإبل لمدة خمس سنوات، وإلزام المشارك مسفر بن فهد الدوسري بدفع غرامة مالية قدرها (500،000 ريال) خمسمائة ألف يال، واستبعاد المشارك دليم بن هتيل الدوسري من المشاركة في المسابقة، وحرمان المشاركدليم بن هتيل الدوسري من المشاركة في المهرجانات التابعة لنادي الإبل لمدة خمس سنوات، وإلزام المشارك دليم بن هتيل الدوسري بدفع غرامة مالية قدرها (500،000 ريال) خمسمائة ألف ريال.
وقال البيان الصادر عن نادي الإبل: جاءت تلك العقوبات بناءً على الصلاحيات المخولة للجنة القانونية نظاماً بموجب الترتيبات التنظيمية لنادي الابل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 580 وتاريخ 1439/11/11هـ، وذلك بعد كشف اللجنة القانونية بنادي الإبل عبث أشخاص ببكرتين مشاركتين داخل شبوك المبيت بمهرجان جادة الإبل - حائل - وذلك بعد تقدم أحد المشاركين بمقطع فيديو يوثق ذلك.
وأضاف البيان: أكدت ذلك الكاميرات الأمنية الخاصة بمهرجان جادة الابل – حائل – والتي ظهر من خلالها قيام مجموعة من الأشخاص بالعبث بمتنين داخل شبوك المبيت بعد تمكينهم من الدخول لتهيئة المتنين الخاصة بهم أسوة بغيرهم قبل العرض النهائي على لجنة التحكيم، وأكدت لجنة فحص العبث ولجنة التحكيم أن هذا الفعل يعتبر عبثاً ويسمى (التمسيس).
وأردف البيان: تم تحديد واستدعاء الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو لأخذ أقوالهم والتحقيق معهم في الواقعة وتبين أنهم كل من: أحمد سعيد (يمني الجنسية)،وأحمد حسن (سوداني الجنسية)،وصباح الخير (سوداني الجنسية)،ومعدي بن فهد الدوسري (أخ صاحب البكرة المشاركة المعبوث بها)،ودليم بن هتيل الدوسري (مالك البكرة الثانية المعبوث بها).
وتابع: وبناءً على ما ورد في محاضر التحقيق واستجواب المذكورين أعلاه وما ظهر في مقطع الفيديو وإفادة لجنة فحص العبث ولجنة التحكيم، وما ورد في الكاميرات الأمنية الخاصة بالمهرجان ثبت للجنة ما يلي:
1- قيام المشارك/ مسفر بن فهد بن معدي الدوسري، سعودي الجنسية،بالعبث بالمتن الذي يحمل رقم المشاركة (2592) داخل شبوك المبيت بسحب السبال (التمسيس)، وذلك بشهادة العامل/ أحمد سعيد، المرافق للمتن.
2- قيام المشارك/ دليم بن هتيل بن سعد الدوسري، سعودي الجنسية، بالعبث بالمتن الذي يحمل المشاركة رقم (1672) داخل شبوك المبيت بسحب السبال (التمسيس)، وذلك بإقراره بصحة الفيديو وأنه هو من كان ممسكا بسبال المتن.
وبناءً على ما تقدم واستنادًا إلى ما ورد في المادة الأولى من الفقرة (أ) من البند رابعاً من المخالفات والعقوبات في دليل المشارك بمهرجان جادة الابل - حائل، والتي تنص على أنه:(يحق لإدارة المهرجان أو النادي إقرار أي عقوبة جديدة لأي مخالفة تستجد، خلاف ما تم في النص.
وقال بيان نادي الإبل: عليه في هذا الباب، وذلك بعد اعتمادها وإقرارها ومصادقتها) واستناداً إلى المادة الرابعة من ذات الفقرة التي تنص على أنه:( يحق لإدارة نادي الإبل أو إدارة المهرجان سحب الجائزة/الجوائز من الفائز عند اكتشاف مخالفته لأي من الأحكام والشروط العامة أو الخاصة أو عند إثارته للرأي العام بما يؤثر على سمعة المهرجان أو الطعن بنزاهة أعضاء اللجنة)، ولكون ما فعله المشاركان يعد من أشكال العبث بناء على إفادة لجنة فحص العبث ولجنة التحكيم؛ ولأن تلك الأفعال تعتبر من المخالفات التي تنافي الشرع والنظام والأعراف لدى ملاك الإبل؛ ولما رأته اللجنة من إقرار العقوبة على المخالفين حفاظاً على عدالة المنافسة وتطبيقاً للأنظمة واللوائح، فقد قررت اللجنة ما يلي:
استبعاد المشارك/ مسفر بن فهد الدوسري من المشاركة في المسابقة وسحب الجائزة، وحرمان المشارك/ مسفر بن فهد الدوسري وأخيه/ معدي بن فهد الدوسري، من المشاركة في المهرجانات التابعة لنادي الإبل لمدة خمس سنوات، وإلزام المشارك/ مسفر بن فهد الدوسري بدفع غرامة مالية قدرها (500،000 ريال) خمسمائة ألف يال، واستبعاد المشارك/ دليم بن هتيل الدوسري من المشاركة في المسابقة، وحرمان المشارك/ دليم بن هتيل الدوسري من المشاركة في المهرجانات التابعة لنادي الإبل لمدة خمس سنوات، وإلزام المشارك/ دليم بن هتيل الدوسري بدفع غرامة مالية قدرها (500،000 ريال) خمسمائة ألف ريال.
واختتم البيان بالقول: يعتبر هذا القرار نافذاً ونهائياً وغير قابل للطعن أمام أي جهة بعد اعتماده من إدارة المهرجان، وقد قررت إدارة مهرجان جادة الإبل في حائل إحالة هذا الملف إلى الجهات المختصة.