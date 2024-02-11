"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وضباب كثيف مع انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة والرياض والشرقية).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة الباحة لضباب كثيف مع انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية والمزاحمية وعفيف والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة لأمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان والدرب وبيش وفرسان وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وضمد. وتشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على الحرث والدائر والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل. وتشهد أمطارًا متوسطة على النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية ضبابًا مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا.