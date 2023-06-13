علاقة العرب بالنجوم.. "الزعاق": هذه دلائل بداية "مربعانية القيظ" وشدة الحر

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد الزعاق: إن علاقة العرب والنجوم علاقة أزلية؛ فهي من صميم إرثهم وثقافتهم؛ فهم الذين أسموها وما زالت شعوب الأرض تنطقها كما نطقها العرب وعن طريقها يعرفون مواقعهم ومواسمهم.
وأضاف الزعاق أن العرب قسموا النجوم إلى قسمين نجوم حسابية أهمها "الثريا"، واستدلالية أهمها "الجدي".
وأوضح الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن شروق وغروب الثريا وتوسطها عنان السماء، لها دلائل حسابية لدى العرب فشروقها شرقًا مع الشمس دليل على بداية الحر في مربعانية القيظ، وتوسطها عنان السماء مع شروق الشمس دليل شدة الحر (جمرة القيظ)، وغيابها مع شروق الشمس غربًا دليل على نهاية الحر وهو موعد لقائها مع الليل.