علاقة العرب بالنجوم.. "الزعاق": هذه دلائل بداية "مربعانية القيظ" وشدة الحر

وأوضح الزعاق في فيديو على حسابه بتويتر، أن شروق وغروب الثريا وتوسطها عنان السماء، لها دلائل حسابية لدى العرب فشروقها شرقًا مع الشمس دليل على بداية الحر في مربعانية القيظ، وتوسطها عنان السماء مع شروق الشمس دليل شدة الحر (جمرة القيظ)، وغيابها مع شروق الشمس غربًا دليل على نهاية الحر وهو موعد لقائها مع الليل.