"التدريب التقني" تجهّز 900 شاب وفتاة في البرامج التطوعية والكشفية خلال موسم الحج

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني، عن جاهزيتها لمشاركة 900 شاب وشابة يمثلون 49 فرقة كشفية وتطوعية من مختلف الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية بالمملكة؛ للمشاركة في البرامج التطوعية والكشفية لخدمة ضيوف الرحمن لحج هذا العام 1444هـ بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمنافذ الحدودية والمدن المؤدية إلى طريق الحج.
وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، أن المؤسسة ستشارك بـ480 جوالًا وكشافًا وقائدًا في معسكرات الخدمة العامة لحج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال 29 فرقة جوالة وكشافة يرافقهم عدد من القادة، ومشاركة 100 مرشدة وقائدة يمثلن 6 فِرَق كشفية نسائية، للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن ومساعدة وإرشاد التائهين في عدد من المراكز الإرشادية والمساندة مع عدة وزارات مثل وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية، وغيره من القطاعات.
وتشارك المؤسسة في مبادرة السعودية "الطريق إلى مكة" بعدد 200 متطوع تقني يمثلون 8 فِرَق تطوعية خلال أشهر الحج في المنافذ الحدودية والمدن للقادمين عبر الطرق البرية، لتقديم الخدمات المجتمعية أو الصيانة العامة والخفيفة لمركبات الحجاج، وصيانة مقرات مدن الحجاج بالمناطق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن برنامج "تقني العطاء"، بالإضافة إلى مشاركة عدد من المتدربين المؤهلين تقنيًّا ومهنيًّا في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن برنامج عون التقني بعدد 6 فِرَق تطوعية بما يقارب 100 متدرب وهو عبارة عن خدمات متنوعة يقدّمها المتطوع لزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، لبث روح التطوع والمسؤولية المجتمعية لمتدربي المؤسسة من خلال عدد من الأعمال والمبادرات مثل إرشاد وتوجيه ضيوف الحجاج، وخدمة كبار السن، وتنظيم الحشود، وخدمة ذوي الإعاقة، والعناية بالمصاحف، وسقيا الماء، وتنظيم المصلين وغيرها.