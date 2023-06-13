"التدريب التقني" تجهّز 900 شاب وفتاة في البرامج التطوعية والكشفية خلال موسم الحج

وأوضح مدير عام الأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله بن إبراهيم الدحيلان، أن المؤسسة ستشارك بـ480 جوالًا وكشافًا وقائدًا في معسكرات الخدمة العامة لحج هذا العام 1444هـ في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والتي تنظمها جمعية الكشافة العربية السعودية، من خلال 29 فرقة جوالة وكشافة يرافقهم عدد من القادة، ومشاركة 100 مرشدة وقائدة يمثلن 6 فِرَق كشفية نسائية، للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن ومساعدة وإرشاد التائهين في عدد من المراكز الإرشادية والمساندة مع عدة وزارات مثل وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، ووزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وكذلك البنك الإسلامي للتنمية، وغيره من القطاعات.