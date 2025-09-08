شاهد.. نجم "سهيل اليماني" يسطع في سماء الشمالية معلنًا انكسار الحر

وأوضح لـ"واس" عضو جمعية "آفاق" لعلوم الفلك برجس الفليح، أن "سهيل" أو "كانوبس" في التسمية العالمية، هو ثاني ألمع نجم في السماء بعد "الشعرى اليمانية"، ويبعد عن الأرض نحو 313 سنة ضوئية، وينتمي إلى كوكبة القاعدة الجنوبية، ويُستدل به على الاتجاه الجنوبي؛ لذلك ارتبط اسمه بالركن اليماني في الكعبة المشرفة.