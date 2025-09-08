سبع توصيات في ختام المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكر والسمنة بالخبر

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمرض السكري والسمنة (Saudi Endo 2025)، الذي نظمته الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالخبر، برعاية نائب أمير المنطقة الشرقية، ومشاركة أكثر من (60) طبيبًا واستشاريًا ومختصًا، من (6) دول عربية وأجنبية.
وخلص المؤتمر إلى سبع توصيات لرفع التوعية والوقاية والعلاج وتحسين الحياة الصحية للأفراد، تمثلت في تعزيز التوعية والوقاية وتكثيف الفحص المبكر، وتبني أحدث التقنيات العلاجية، مع التركيز على التعليم الطبي المستمر والبحث العلمي، وتوفير رعاية متكاملة للمرضى، ودعم السياسات الصحية التي تحسن جودة الحياة وتقلل من عبء المرض.
وأوضح رئيس المؤتمر ورئيس اللجنة العلمية في الجمعية الدكتور راشد الجوير، أن التوصيات تركزت على أهمية تعزيز برامج التوعية والوقاية من مرض السكري وأمراض الغدد الصماء عبر حملات وطنية مستمرة، مع التأكيد على دعم الفحص المبكر والكشف الدوري للسكري ومضاعفاته وخاصة بين الفئات الأكثر عرضة.
وبين الدكتور الجوير أن التوصيات أكدت أهمية تبني وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج مثل مضخات الأنسولين وأجهزة المراقبة المستمرة للسكر، والاستثمار في برامج التعليم الطبي المستمر وتدريب الطواقم الصحية، والتشجيع البحث العلمي والشراكات المحلية والإقليمية في مجال السكري والغدد.
من جانبه أفاد المشرف العام على المؤتمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، عبدالعزيز التركي، أن المؤتمر ناقش (11) محورًا أساسيًا تتعلق بالتحديات التي تواجه أمراض الغدد والسمنة والسكري، وتضمن (40) جلسة ومحاضرة وورش عمل، كانت محورية في تقديم التوصيات والرؤى المستقبلية لهذه التخصصات الدقيقة، إلى جانب مشاركة (10) شركات محلية وعالمية.