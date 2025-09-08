سبع توصيات في ختام المؤتمر الدولي الخامس لمستجدات أمراض السكر والسمنة بالخبر

من جانبه أفاد المشرف العام على المؤتمر، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء، عبدالعزيز التركي، أن المؤتمر ناقش (11) محورًا أساسيًا تتعلق بالتحديات التي تواجه أمراض الغدد والسمنة والسكري، وتضمن (40) جلسة ومحاضرة وورش عمل، كانت محورية في تقديم التوصيات والرؤى المستقبلية لهذه التخصصات الدقيقة، إلى جانب مشاركة (10) شركات محلية وعالمية.