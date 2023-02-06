بعد زلزال تركيا.. هل وقع زلزال في عهد الرسول والخلفاء الراشدين؟ هذا ما تؤكده كتب السيرة والحديث

وتؤكد الأحاديث أنه وقع الزلزال في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عام 20 للهجرة، حيث روى ذلك ابن أبي شيبة في "المصنف" (2/358) وغيره، عن نافع عن صفية قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر فخطب الناس فقال: لئن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. ذكر ذلك ابن الجوزي في "المنتظم" في أحداث سنة عشرين للهجرة.