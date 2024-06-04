"مستشار أسري": حفلات التخرج هدفها التباهي وأثرها سلبي على تماسك أفراد الأسرة

وتابع أن معظم هذه الحفلات في الأساس ليس المقصود منه الفرح بتخرج الطلاب؛ بل أهداف نفسية واجتماعية تتعلق بالكبار أنفسهم، والتي بدورها ستقودهم نحو سباق محموم نحو رفع سقف تلك الحفلات؛ مضيفًا أن الأسرة لن تستطيع في كل تخرج للطالب ومع كل أفراد الأسرة أن تفعل ذلك في كل مناسبة، أو على الأقل سيكون هناك اختلاف -بالتأكيد- بين حفل وحفل للأخوة أنفسهم؛ مما سيكون بابًا عظيمًا من أبواب الكراهية والغيرة والعداوة والشقاق، كما أن فيها إسرافًا منهيًّا عنه وتبذيرًا مذمومًا، وتُحَمّل الأسرة نفقات ثقيلة؛ لافتًا إلى أنه في الحفلات كسر خاطر ومصدر حزن للطلاب الذين لم تُقَم لهم بسبب اليُتم أو الطلاق أو الفقر وعدم القدرة، ومن الإنسانية مراعاة ذلك؛ فلو وجهنا الطالب والطالبة بأن يتصدق بمبلغ من المال على الفقراء والمحتاجين كنوع من إظهار الشكر لله على توفيقه لكان أفضل وأكمل.