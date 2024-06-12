"الرميان": 80% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة محلية

وأردف: بدأنا بالاستثمار هنا في البرازيل عام 2016 عن طريق شبكة "سالك"، ونقوم الآن بالاستثمار من خلال محفظتنا، وسنواصل العمل في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ولدينا اهتمام كبير بأنواع الرياضة وخاصة في كرة القدم، وهنا أحسن مكان للحديث عن كرة القدم.