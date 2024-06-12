"الرميان": 80% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة محلية

أوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان خلال قمة الأولوية المقامة في ريو دي جانيرو أن 80% من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة محلية.
وقال "الرميان": لدينا العديد من المشاريع الخضراء في المملكة.
وأضاف: نقوم بهذا العمل كي تكون لدينا فرصة عودة الاستثمار والعمل الجيد والصالح لكي يكون لنا عمل إيجابي ومهمات داخلية؛ لكي نأتي بالعديد من الأشياء المهمة إلى الأسواق في المملكة العربية السعودية.
وأردف: بدأنا بالاستثمار هنا في البرازيل عام 2016 عن طريق شبكة "سالك"، ونقوم الآن بالاستثمار من خلال محفظتنا، وسنواصل العمل في التكنولوجيا والطاقة المتجددة، ولدينا اهتمام كبير بأنواع الرياضة وخاصة في كرة القدم، وهنا أحسن مكان للحديث عن كرة القدم.