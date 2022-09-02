أمير مكة يرعى سباقات الخيل على كؤوس الملك فيصل

وتتضمَّن السباقات عددًا من الأشواط المهمة والمصنفة دوليًّا، في مقدمتها كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز المصنف بدرجة ليستد من قِبل الاتحاد الدولي، والمخصص للخيل العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات على المسار الرملي، ومسافته 1600 م، ويحصل فيها الفائز على جائزة قدرها مليون ريال، إضافة إلى كأس عكاظ مفتوح الدرجات لثلاث سنوات فأكثر، وجائزة قدرها 700 ألف ريال.