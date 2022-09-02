أمير مكة يرعى سباقات الخيل على كؤوس الملك فيصل

يُنظِّم نادي سباقات الخيل غدًا السبت حفله الـ33 على ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالحوية بمحافظة الطائف، بجوائز تتجاوز قيمتها 4 ملايين ريال، وذلك برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
وتتضمَّن السباقات عددًا من الأشواط المهمة والمصنفة دوليًّا، في مقدمتها كأس الملك فيصل بن عبدالعزيز المصنف بدرجة ليستد من قِبل الاتحاد الدولي، والمخصص للخيل العربية الأصيلة بعمر ثلاث سنوات على المسار الرملي، ومسافته 1600 م، ويحصل فيها الفائز على جائزة قدرها مليون ريال، إضافة إلى كأس عكاظ مفتوح الدرجات لثلاث سنوات فأكثر، وجائزة قدرها 700 ألف ريال.
كما ينظم النادي كأس الأمير عبدالله الفيصل في نسخته الأولى، الذي استحدثه النادي هذا الموسم تقديرًا للدور الكبير لرائد وباني الرياضة السعودية، الأمير عبدالله الفيصل، في المجال الثقافي والأدبي والرياضي.
وفي خطوة مهمة وافق الاتحاد الدولي IFAHR ، المعنيّ بسباقات الخيل العربية الأصيلة، على رفع تصنيف شوط كأس الأمير عبدالله الفيصل ليُعدُّ شوطًا مصنفًا، تم تخصيصه للخيل العربية بعمر أربع سنوات فأكثر على مسافة 2000 متر، بجائزة مقدارها مليون ريال.
ويشهد الحفل الـ33، حفل كؤوس الطائف، جوائز مالية بمقدار مليون و800 ألف، مقسمة على أربعة أشواط، إضافة إلى كأس "كيا" على جائزة كي، تُضاف إلى بقية الأشواط الثمانية في يوم سباقيٍّ مثير.
وينتظر أن يستمتع الحضور بالفعاليات المصاحبة، من أبرزها الفِرق الفنية التي تؤدي الفلكلور التراثي، والعروض الشعبية، إضافة إلى الجوائز المتنوعة المقدمة لهم على هامش السباقات.