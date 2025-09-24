فيصل بن مشعل يكرّم 65 مبدعًا في حفل "مبدعون" بالقصيم

في خطوة لافتة، رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم، حفل "مبدعون" في نسخته الرابعة، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، لتكريم 65 مبدعًا ومبدعة من الأفراد والجهات الحكومية، وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الـ95 للمملكة.
وخلال كلمته في الحفل، رفع أمير القصيم التهنئة للقيادة الرشيدة -أيدها الله- بهذه المناسبة الغالية، مشيدًا بما تحقق من منجزات نوعية وقفزات تنموية، بفضل الله، ثم بفضل رؤية المملكة 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال سموه: "نحمد الله أن نرى اليوم زملاءنا من المبدعين والمبدعات في مختلف القطاعات الحكومية، من مدنيين وعسكريين، يقدمون نماذج مشرّفة في خدمة الوطن، ويستحقون التكريم لأنهم أهل للإبداع والتفاني".
وأضاف: "شهدنا هذا العام استحداث إضافة جديدة في برنامج التكريم، من خلال تخصيص جائزة للجهات الحكومية المتميزة، والإشادة بجهودها، لأنها قدمت نماذج لافتة في جودة المخرجات الوطنية، ويستحق منسوبيها التحفيز والتكريم".
واختتم كلمته مؤكدًا اعتزازه بجميع المبدعين، مشيرًا إلى أن حفل "مبدعون" يمثل امتدادًا لنهج إمارة المنطقة في دعم الإبداع والابتكار وتحفيز الأداء المتميز، بما يسهم في تعزيز جودة العمل وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.