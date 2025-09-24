فيصل بن مشعل يكرّم 65 مبدعًا في حفل "مبدعون" بالقصيم

في خطوة لافتة، رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، اليوم، حفل "مبدعون" في نسخته الرابعة، بحضور نائب أمير المنطقة الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، لتكريم 65 مبدعًا ومبدعة من الأفراد والجهات الحكومية، وذلك تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الـ95 للمملكة.