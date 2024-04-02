كشافة التعليم تنجز أكثر من 91 ألف ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن

حقّقت كشافةُ وزارة التعليم من خلال مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن مع نهاية الثلث الثاني من رمضان 1445 هـ؛ "91092" ساعة عمل تطوعي، استفاد منها "610932" من المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، شارك في تنفيذها "928" كشافاً وفتاة، يباشرون مهامهم يوميًّا بمعدل 5 ساعات عبر 9 مسارات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وهي: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقوة أمن الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى وقف الملك عبدالله لوالديه، وجمعية الحديبية للخدمات الإنسانية.
وأسهمت كشافة وزارة التعليم في توزيع "175000" وجبة مغلفة، و"253000" عبوة تمر، ونقل ما يقرب من "25800" في مسار العربات الذي يعمل على نقل كبار السن وذوي الإعاقة من أحد الممرات القريبة من محطة الحافلات بأجياد، إلى ساحات الحرم.
يذكر أن فتيات الكشافة ساهمن في أعمال التنظيم والتوجيه في مسار الصحة؛ من خلال العمل في مستشفى أجياد للطوارئ والمراكز الصحية بالمسجد الحرام.
من جانب آخر شارك 15 جوالًا من جامعة بيشة مع مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن بتعليم مكة المكرمة في بعض المسارات، ويأتي ذلك ضمن التعاون مع إدارات التعليم والجامعات للإسهام في خدمة ضيوف بيت الله الحرام.