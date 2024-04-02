كشافة التعليم تنجز أكثر من 91 ألف ساعة تطوعية في خدمة ضيوف الرحمن

حقّقت كشافةُ وزارة التعليم من خلال مركز بادر الكشفي لخدمة ضيوف الرحمن مع نهاية الثلث الثاني من رمضان 1445 هـ؛ "91092" ساعة عمل تطوعي، استفاد منها "610932" من المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، شارك في تنفيذها "928" كشافاً وفتاة، يباشرون مهامهم يوميًّا بمعدل 5 ساعات عبر 9 مسارات، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وهي: الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وقوة أمن الحرم المكي الشريف، بالإضافة إلى وقف الملك عبدالله لوالديه، وجمعية الحديبية للخدمات الإنسانية.