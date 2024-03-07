جراحة بالمنظار تنهي معاناة شاب ثلاثيني مع التهابات فطرية تحسسية وانحراف بغضاريف الأنف

أنهى فريق طبي بمستشفى صامطة العام بتجمع جازان الصحي بقيادة رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الدكتور مصلح مباركي، معاناة مريض بالعقد الثالث من العمر مع التهابات فطرية تحسسية بالجيوب الأنفية وانحراف بغضاريف الأنف وتضخم بقرنيات الأنف دامت لعدة أشهر.
وبعد عمل الفحوصات المخبرية والإشعاعية، قرر الفريق المعالج إجراء عملية جراحية للأنف والجيوب الأنفية بالمنظار تم من خلالها تنظيف الجيوب الأنفية وتعديل الحاجز الأنفي ومعالجة قرنيات الأنف .
وبفضل الله نجح الفريق الطبي في العملية التي تعتبر الأولى من نوعها بمستشفى صامطة العام، وغادر المريض المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.
جدير بالذكر أن الفريق الطبي الذي شارك بالعملية كان مكونًا من استشارية التخدير الدكتورة أوميه، وممرضة تخدير أمل طوهري، وتمريض العمليات فهد قحل ومنى طوهري.