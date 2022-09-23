الأكبر والأكثر منافذ.. شاهد بنك التنمية الاجتماعية يطلق فعاليات "سوق الدار 2"

وتعد فعالية سوق الدار 2 التي يقيمها البنك اليوم في الوطني 92 الأكبر من حيث عدد المواقع والأكثر من حيث منافذ البيع المتاحة للأسر المنتجة، إذ حققت المشاركة في الموسم الأول، لليوم الوطني العام الماضي نجاحًا لافتًا لألف أسرة تجاوزت مبيعاتها 1.7 مليون ريال، ونحو 650 ألف زائر.