15 دقيقة تنهي معاناة طفلة من انقطاع التنفس في مستشفى الرس

وأضاف أن الطاقم الطبي وبعد التأكد من قابلية تحمّل المريضة للعملية الجراحية قرر القيام بعمل التدخل الجراحي، حيث تم تجهيزها من ناحية جرعة التخدير المطلوبة، وأجريت العملية بنجاح خلال ربع ساعة فقط عدا الإفاقة، لتنتهي معاناة الشخير ويعود التنفس بشكل طبيعي من أول يوم بعد العملية الجراحية وبعد أسبوع راجعت الفتاة العيادة، وتبين أنها سليمة وتمارس حياتها بشكل طبيعي.