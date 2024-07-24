5 واجهات بحرية و442 حديقة في جدة تعزز تجربة "صيف السعودية"

كما تشهد الحديقة خلال صيف هذا العام، أعدادًا كبيرة من الزوار للاستمتاع بفعاليات موسم جدة المتنوعة؛ حيث أصبحت موقعًا مميزًا لاستقطاب مثل هذه الأنشطة الموسمية.