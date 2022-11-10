"الزامل": نراهن على القدرات الاستثنائية لشباب وفتيات الوطن في إنجاح رؤية 2030

وأكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، شهد القطاع الصناعي نمواً غير مسبوق، وزاد عدد المصانع في المملكة بأكثر من 50%، عاداً أن الصناعة في المملكة لها تاريخ يمتد لأكثر من 50 عامًا، حيث حققت المملكة ريادة عالمية في صناعة البتروكيماويات، من خلال احتلالها المرتبة الرابعة عالميًا في هذا المجال.