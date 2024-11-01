القيادة تهنئ الحاكم العام لأنتيغوا وباربودا بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للحاكم العام لأنتيغوا وباربودا بهذه المناسبة، وعبّر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب أنتيغوا وباربودا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.