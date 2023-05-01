بالصور والفيديو.. مستنقعات "المجاري" تُهدِّد الصحة والبيئة في سوق المواشي بشقراء

في مشهد مأساوي، ومنظر غير لائق، ما زالت مياه المجاري المنتنة تتدفق منذ أكثر من عام من "بيارة" دورات مياه سوق الأغنام والمواشي بمحافظة شقراء، مُشكِّلة بحيرة ومستنقعات ذات روائح كريهة، ومُهدِّدة الصحة والبيئة المحيطة بها، إضافة إلى كونها مرتعًا خصبًا لتجمُّع الحشرات والبعوض.