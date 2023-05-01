بالصور والفيديو.. مستنقعات "المجاري" تُهدِّد الصحة والبيئة في سوق المواشي بشقراء

بالصور والفيديو.. مستنقعات "المجاري" تُهدِّد الصحة والبيئة في سوق المواشي بشقراء
في مشهد مأساوي، ومنظر غير لائق، ما زالت مياه المجاري المنتنة تتدفق منذ أكثر من عام من "بيارة" دورات مياه سوق الأغنام والمواشي بمحافظة شقراء، مُشكِّلة بحيرة ومستنقعات ذات روائح كريهة، ومُهدِّدة الصحة والبيئة المحيطة بها، إضافة إلى كونها مرتعًا خصبًا لتجمُّع الحشرات والبعوض.
وقال المواطن عبدالرحمن بن إبراهيم: "يعاني رواد سوق الأغنام والمواشي بشقراء من تدفُّق مياه المجاري من (بيارة) دورة مياه السوق منذ عام تقريبًا؛ فشكَّلت مستنقعات وبحيرة وبائية، تُهدِّد روَّاد السوق والمواشي التي تُجلَب للسوق والأغنام الموجودة في الأحواش، بل تهدد المنطقة المحيطة بكارثة بيئية وأضرار صحية من جراء تجمُّع الحشرات والبعوض في تلك المستنقعات، إضافة إلى الروائح الكريهة التي حاصرت السوق".
وأضاف: "انتظرنا من الجهة المسؤولة عن البيارة وضع الحلول العاجلة، ومعالجة الوضع المتردي لتلك الروائح الكريهة والمياه المتدفقة التي استمرت مدة طويلة، ولكن ما زال الوضع على حاله، ولم يتغيَّر، ولم يتم علاج المشكلة حتى تغيَّر لون المياه، ونبتت الشجيرات والحشائش حول مياه المجاري المنتنة".
وأردف: "مما يزيد المعاناة أن سوق الأغنام والمواشي يتوسط بين (مسلخ شقراء) وسوق الأعلاف؛ ما يُنذر بكارثة صحية، قد تطول اللحوم التي تُقدَّم للبشر، والأعلاف التي تُقدَّم للمواشي".
وتابع: "نناشد الجهات المسؤولة عن البيئة والصحة والجهات ذات العلاقة الوقوف على الوضع الصحي المتردي بتلك المجاري، وإيجاد الحلول العاجلة لها، وذلك قبل حدوث كارثة صحية وبيئية، ولاسيما مع تكاثُر الحشرات والبعوض هذه الأيام في محيط تلك السوق".