"الأراضي البيضاء": 45 يومًا على نهاية مهلة التسجيل بالرياض والغرامات تصل لـ 100%

أعلن برنامج الأراضي البيضاء أن المدة النظامية لتسجيل الأراضي في مدينة الرياض تنتهي بتاريخ 30 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن عدد الأيام المتبقية يبلغ 45 يومًا فقط.
وحث البرنامج ملاك الأراضي على المبادرة بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص، مؤكدًا أن التأخر عن التسجيل يعرض الملاك لغرامات قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم المقرر.
وأوضح البرنامج أن التسجيل يتم إلكترونيًا بشكل مباشر عبر المنصة الرسمية، وذلك لاستكمال جميع الإجراءات النظامية قبل انتهاء المهلة المحددة، بما يضمن الامتثال للأنظمة وتلافي العقوبات.