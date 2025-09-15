"الأراضي البيضاء": 45 يومًا على نهاية مهلة التسجيل بالرياض والغرامات تصل لـ 100%

أعلن برنامج الأراضي البيضاء أن المدة النظامية لتسجيل الأراضي في مدينة الرياض تنتهي بتاريخ 30 أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن عدد الأيام المتبقية يبلغ 45 يومًا فقط.