العجمي: "قمم الرياض" دليل واضح على اهتمام المملكة وتطلعها للمستقبل

وتابع: أيضًا تحدث الرئيس الصيني مشيدًا بالعلاقات المبهرة بين دول الخليج والصين، داعمًا لها ومشيدًا، وبأنها داعمة للسيادة والاستقلال وتحترم الطرق التنموية لبعضها البعض، وتتمسك بالمساواة بين جميع الدول، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، وتدافع بحزم عن تعددية الأطراف. ولعلنا هنا نشيد بتلك الخطوة الفعالة التي تؤسس ميلاد كيان وقوة اقتصادية كبيرة جدًّا بين دول الخليج والصين، تساعد على وضع كثير من المفاهيم المختلفة في سياقها وفق ما تراه تلك الدول من تنوعها، تماشيًا مع القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، ومدى الفائدة التي ستعود على هذه الدول من ذلك.