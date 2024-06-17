"أمين العاصمة المقدسة" يهنّئ القيادةَ الرشيدة والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وقال "الداود" بهذه المناسبة: "أدعو الله أن يتقبل من ضيوف الرحمن ما مضى من أعمالهم، ويعينهم على ما تبقّى من مناسكهم، وأن يكلّل حجّهم بالقبول والمغفرة"، و"كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".