"أمين العاصمة المقدسة" يهنّئ القيادةَ الرشيدة والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

رفع أمينُ العاصمة المقدسة مساعد الداود، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى ولي عهده الأمين صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظهما الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، كما هنّأ أهالي مدينة مكة المكرمة بهذه المناسبة المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.
وقال "الداود" بهذه المناسبة: "أدعو الله أن يتقبل من ضيوف الرحمن ما مضى من أعمالهم، ويعينهم على ما تبقّى من مناسكهم، وأن يكلّل حجّهم بالقبول والمغفرة"، و"كل عام وأنتم بخير، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".