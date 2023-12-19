فيديو.. "الصويان": خدمات منصة "أبشر" وفّرت أكثر من 23 مليار ريال

ولفت "الصويان" إلى أنه تم توفير أكثر من 200 مليون ريال سنويًّا من خلال استخدام تقنيات الرقابة الذكية، وبلغت مدة الحصول على الوكالة في القطاع العدلي 3 دقائق فقط.