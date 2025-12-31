ضعف الاتصالات والإنترنت يرهق أهالي قرية "أتانا" شرق الليث

يعاني أهالي قرية "أتانا" الواقعة شرق محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة من ضعف شديد في شبكة الاتصالات وخدمات الإنترنت، ما أثّر على حياتهم اليومية، وأعاق الاستفادة من العديد من الخدمات الرقمية الأساسية.
وأكد عدد من السكان أن انقطاع الإنترنت وتدني جودة الشبكة باتا جزءًا من معاناتهم اليومية، ما سبّب صعوبات في التواصل وإنجاز المعاملات الإلكترونية، وأثّر سلبًا على الأعمال التي تعتمد على الاتصال الرقمي. وأوضحوا أن مستوى الخدمة الحالي لا يلبّي الحد الأدنى من احتياجات الأهالي.
وأشاروا إلى أن استمرار هذا القصور انعكس على مختلف الجوانب الخدمية والتعليمية في القرية، مطالبين الجهات المعنية وشركات الاتصالات بالتدخل العاجل لتحسين التغطية، ورفع كفاءة الشبكة بما يتناسب مع تطلعات واحتياجات السكان.
كما بيّن الأهالي أن ضعف الإنترنت حال دون استفادة العديد من الطلاب والطالبات من التعليم الإلكتروني، وأعاق دخولهم إلى منصة "مدرستي" في فترات التعليم عن بُعد، ما يستدعي معالجة جذرية تضمن استقرار الخدمة ودعم العملية التعليمية.