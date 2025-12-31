ضعف الاتصالات والإنترنت يرهق أهالي قرية "أتانا" شرق الليث

وأكد عدد من السكان أن انقطاع الإنترنت وتدني جودة الشبكة باتا جزءًا من معاناتهم اليومية، ما سبّب صعوبات في التواصل وإنجاز المعاملات الإلكترونية، وأثّر سلبًا على الأعمال التي تعتمد على الاتصال الرقمي. وأوضحوا أن مستوى الخدمة الحالي لا يلبّي الحد الأدنى من احتياجات الأهالي.