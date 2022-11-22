شركة ذيب لتأجير السيارات تُجدد الكفالة السنوية مع جمعية بناء لرعاية الأيتام

أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات، عن تجديد اتفاقيتها مع جمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية، والتي تكفل بموجبها الشركة 25 يتيمًا ويتيمة؛ وذلك ضمن إطار برنامجها "ذيب الخير"، المتعلق بالمشاركة المجتمعية.
ويأتي تجديد الاتفاقية في إطار المبادرات الإنسانية والخيرية للشركة والتي تتعلق بكفالة الأيتام؛ وذلك وفقًا لبرنامج "ذيب الخير"؛ حيث يمثل ذلك إحدى أولويات الشركة، التي تستهدف مساعدة الجهات الإنسانية على تنفيذ برامجها التي تصب في خدمة المجتمع وتنميته، كما يمثل ذلك أيضًا إسهامًا من الشركة في المساعدة في نشر ثقافة أعمال الخير بين المؤسسات والأفراد.
وقّع تجديد الاتفاقية الأستاذ ناصر موسى الذييب المدير الإقليمي للمنطقة الشرقية من جانب شركة ذيب لتأجير السيارات، ومن جانب جمعية بناء لرعاية الأيتام في المنطقة الشرقية الأستاذ عبدالله الخالدي مدير عام الجمعية؛ وذلك وسط حضور عدد من المسؤولين الذي يمثلون الجهتين.
وتعليقًا على تجديد الاتفاقية، قال الأستاذ ناصر موسى الذييب: "تجديدنا لاتفاقيتنا مع جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، يأتي تأكيدًا لمواصلة الشركة لدورها الرائد المتعلق بالإسهام في مختلف المبادرات الإنسانية والخيرية، خاصة مبادرات كفالة الأيتام التي تسهم في تعوضيهم لفقدان ذويهم؛ وبالتالي توفير حياة كريمة لهم، كما يمثل ذلك تعزيزًا للمشاركة المجتمعية لشركة ذيب لتأجير السيارات، ضمن برنامجها "ذيب الخير"، الذي يسهم بفعالية في دعم أعمال الخير التي تخدم شرائح مهمة في مجتمعنا".
وأكد الخالدي أن هذه الاتفاقية تُعتبر نوعًا من أنواع التكاتف المجتمعي الذي يصب في إطار تنمية المجتمع؛ بهدف دعم وإعانة شريحة الأيتام؛ وذلك حتى بلوغهم مرحلة التمكين والاعتماد على الذات.
يُعتبر برنامج "ذيب الخير"، أحد مبادرات المشاركة المجتمعية، التي أطلقتها "شركة ذيب لتأجير السيارات"، وهو برنامج متكامل يختص بدعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وله إسهامات عديدة في عدد من مناطق المملكة، قام خلالها بتقديم حزم من الدعم المقدر للجمعيات والمؤسسات التي تعمل في مجال تنمية ودعم العمل الخيري والإنساني غير الربحي.
تعتبر شركة ذيب لتأجير السيارات، إحدى الشركات الرائدة على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات، والأفراد، وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عامًا؛ حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل أسطولها حاليًا إلى أكثر من 24 ألف مركبة.