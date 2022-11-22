شركة ذيب لتأجير السيارات تُجدد الكفالة السنوية مع جمعية بناء لرعاية الأيتام

وتعليقًا على تجديد الاتفاقية، قال الأستاذ ناصر موسى الذييب: "تجديدنا لاتفاقيتنا مع جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية، يأتي تأكيدًا لمواصلة الشركة لدورها الرائد المتعلق بالإسهام في مختلف المبادرات الإنسانية والخيرية، خاصة مبادرات كفالة الأيتام التي تسهم في تعوضيهم لفقدان ذويهم؛ وبالتالي توفير حياة كريمة لهم، كما يمثل ذلك تعزيزًا للمشاركة المجتمعية لشركة ذيب لتأجير السيارات، ضمن برنامجها "ذيب الخير"، الذي يسهم بفعالية في دعم أعمال الخير التي تخدم شرائح مهمة في مجتمعنا".