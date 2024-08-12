"الندوة العالمية" تثمن عناية المملكة بالشباب وتلبية احتياجاتهم في كل الميادين

جدير بالذكر أن الندوة العالمية تقدم جزءًا من برامجها لفئة الشباب (ذكورًا وإناثًا)، وقد كان لهذه البرامج أثر واضح في الارتقاء بهم في مجتمعاتهم وأوطانهم.