الدفاع المدني يدعو للحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة يقتربون منها، واتباع إرشادات السلامة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظًا على سلامتهم.