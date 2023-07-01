مطابخ حاضرة الدمام تستقبل 5979 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى

استقبلت المطابخُ المصرح لها بالذبح في حاضرة الدمام خلال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى المبارك، ٥٩٧٩ ذبيحة، شملت ٥٨٧٥ خروفًا، و١٠٤ ماعز، وذلك عبر ٧ مطابخ مصرّحة وجاهزة لاستقبال الأضاحي، وفق اشتراطات صحية ورقابية.
وأكّدت أمانةُ المنطقة الشرقية سعيَها المتواصل لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، من خلال برامجها وآلياتها المستمرّة للفحوصات البيطرية للمذبوحات قبل وبعد الذبح، وكذلك مراحل الاستلام والتسليم عبر خطوات مرحلية.
وأشارت إلى أن خدمة المسلخ الإلكتروني الخاصة بحجز المواعيد لذبح الأضاحي بالمسالخ عبر منصة بلدي وبوابة الأمانة الرقمية؛ أسهمت في انسيابية استقبال الأضاحي، مؤكدة الحرص على تشديد تطبيق الإجراءات التي تحفظ سلامة الأضاحي والعاملين؛ وذلك لتقديم لحوم آمنة للمستفيدين من هذه الخدمة.
يُذكر أنّ الأمانة أعدّت خطة متكاملة، تشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة؛ بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل الذبح في المطابخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ من خلال وجود الأطباء والمساعدين البيطريين، والتأكد من صحة العاملين والبيئة النظيفة بالمطابخ.