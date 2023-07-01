مطابخ حاضرة الدمام تستقبل 5979 ذبيحة خلال أيام عيد الأضحى

استقبلت المطابخُ المصرح لها بالذبح في حاضرة الدمام خلال الأيام الثلاثة لعيد الأضحى المبارك، ٥٩٧٩ ذبيحة، شملت ٥٨٧٥ خروفًا، و١٠٤ ماعز، وذلك عبر ٧ مطابخ مصرّحة وجاهزة لاستقبال الأضاحي، وفق اشتراطات صحية ورقابية.