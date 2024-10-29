نهاية 2024م.. توقُّعات بافتتاح مصنع روبوتات بـ150 مليون دولار في السعودية

ووفقًا للموقع الإخباري "semafor"، أشار ماسيوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، إلى أنه من المقرر افتتاح المصنع في ديسمبر المقبل، وهو واثق بأن الذكاء الاصطناعي الفائق سيصبح واقعًا، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيتطلب استثمارات ضخمة بمئات المليارات من الدولارات.