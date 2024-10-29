نهاية 2024م.. توقُّعات بافتتاح مصنع روبوتات بـ150 مليون دولار في السعودية

يُتوقَّع أن تفتتح السعودية قبل نهاية العام الجاري مصنع روبوتات بقيمة 150 مليون دولار، بالتعاون مع مجموعة سوفت بنك، إحدى كبرى مجموعات الاستثمار في مجال التقنية في العالم.
ووفقًا للموقع الإخباري "semafor"، أشار ماسيوشي سون، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بنك، إلى أنه من المقرر افتتاح المصنع في ديسمبر المقبل، وهو واثق بأن الذكاء الاصطناعي الفائق سيصبح واقعًا، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك سيتطلب استثمارات ضخمة بمئات المليارات من الدولارات.
وقال سون: "نحن نعمل على تطوير الروبوتات بالتعاون مع شركة آلات، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، التي ستستثمر 100 مليار دولار في الشرائح والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الذكية بحلول عام 2030. والأمر لا يقتصر على الروبوت فحسب، بل يشمل أيضًا دمجه مع الذكاء الاصطناعي؛ ما يجعله أكثر ذكاء وفاعلية".
يُذكر أن السعودية تهدف إلى تشغيل ما يصل إلى 32.000 مصنع ذكي، تعتمد على الطاقة النظيفة، بحلول عام 2035.