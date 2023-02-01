"جودة الحياة": استضافة المملكة لكأس آسيا 2027 تعكس تطور القطاع والعمل المتكامل

وهنّأ وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على هذا الإنجاز الذي يُضاف إلى إنجازات وزارة الرياضة والجهات التابعة لها، مؤكدًا أن استضافة البطولة عمل متكامل يسهم ويخدم مختلف قطاعات جودة الحياة.