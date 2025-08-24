برعاية "الحقيل".. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للمرافق 2025 بالرياض تحت شعار"ذكاء المرافق"

انطلقت اليوم أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للمرافق 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، والذي تنظمه جمعية إدارة المرافق السعودية خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس، تحت شعار “ذكاء المرافق”، بمشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ودولية، وأكثر من 50 متحدثًا محليًا وعالميًا.
وأكد الوزير الحقيل في كلمته الافتتاحية أن المملكة، وهي تقود مسيرة التحول نحو المستقبل برؤية طموحة، تولي قطاع المرافق أهمية كبرى كونه ركيزة أساسية للمشاريع العملاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة وتبني الحلول الذكية، والانتقال من العقود التقليدية إلى العقود المبنية على الأداء.
وأوضح أن حجم سوق إدارة المرافق في المملكة بلغ نحو 180 مليار ريال في 2024، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 7% حتى 2030، مدفوعًا بمشاريع رؤية المملكة 2030، ما يفتح فرصًا استثمارية كبرى في مجالات التحول الرقمي وكفاءة الطاقة والاستدامة البيئية.
وأشار الحقيل إلى أن إدراج ست مدن سعودية في مؤشر MID للمدن الذكية يُعد إنجازًا مهمًا، يمهد لتحقيق مستهدف إدراج ثلاث مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة عالميًا بحلول 2030، مؤكدًا أن المؤتمر يمثل منصة حوارية عالمية تعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للمعرفة والابتكار في قطاع المرافق.