برعاية "الحقيل".. انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للمرافق 2025 بالرياض تحت شعار"ذكاء المرافق"

وأكد الوزير الحقيل في كلمته الافتتاحية أن المملكة، وهي تقود مسيرة التحول نحو المستقبل برؤية طموحة، تولي قطاع المرافق أهمية كبرى كونه ركيزة أساسية للمشاريع العملاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز كفاءة التشغيل والاستدامة وتبني الحلول الذكية، والانتقال من العقود التقليدية إلى العقود المبنية على الأداء.