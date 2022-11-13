"سابك" تستعرض حلولها المبتكرة لمواجهة التغير المناخي

وفي ضوء النجاح الذي حققته "سابك" من خلال بناء وتشغيل أكبر مصنع لالتقاط وتنقية ثاني أكسيد الكربون في العالم، بدأت دراسة مشروع جديد لالتقاط مليونيْ طن من ثاني أكسيد الكربون من مرافقها في الجبيل، في إطار برنامج المملكة الخاص بالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، الذي سيدخل مراحله التشغيلية في العام 2027م.