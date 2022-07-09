"مطار المؤسس" يسمح بشحن عبوة زمزم واحدة فقط لكل راكب من إحدى نقاط البيع

ومن المقرر أن يبثَّ المطار خلال المرحلة المقبلة العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية من خلال الوسائل الإعلامية كافة، وإيصالها لضيوف الرحمن وهم في مقار سكنهم في المشاعر المقدسة؛ بما يضمن وصول المعلومات، وزيادة الوعي بالتعليمات الخاصة بالأمتعة داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك عبر الصحف الورقية والإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ترجمة المحتويات والرسائل التوعوية، إضافة لرسائل نصية، تخص شحن الأمتعة وأهم النصائح المتعلقة به، ونصائح مُقدَّمة لشحن عبوات زمزم لحجاج بيت الله الحرام.