"مطار المؤسس" يسمح بشحن عبوة زمزم واحدة فقط لكل راكب من إحدى نقاط البيع
أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أن شحن عبوات زمزم سيكون متاحًا للحجاج العائدين إلى بلدانهم عبر الرحلات الدولية من خلال صالات مطار الملك عبدالعزيز الدولي؛ إذ سيُسمح للحاج بشراء عبوة زمزم واحدة فقط من إحدى نقاط البيع في صالات المطار. وخصَّص المطار سيورًا لشحن عبوات زمزم، ولا تُشحن ضمن الأمتعة الأخرى.
وكان مطار المؤسس قد أطلق حملة توعوية ضمن مبادرة "خدمتكم شرف" التي أطلقتها مطارات القابضة عبر مطارات السعودية كافة بالتزامن مع موسم الحج والإجازة الصيفية. وتضمنت الرسائل التوعوية والتثقيفية تسهيل شحن الأمتعة خلال رحلة العودة بالتأكد من الوزن المسموح حسب تذكرة السفر، وعدم وضع السوائل داخل الأمتعة، أو ربط الحقائب بحبال قد تؤدي لتعثُّر شحنها.
فيما وضع المطار خطته لنقل الأمتعة وشحنها في مرحلة توديع المسافرين؛ بما يضمن انسيابية العمل وتنظيمه داخل صالات المطار؛ بما يساهم في تسريع إجراءات تفويج الحجاج في مرحلة المغادرة.
ومن المقرر أن يبثَّ المطار خلال المرحلة المقبلة العديد من الرسائل التوعوية والتثقيفية من خلال الوسائل الإعلامية كافة، وإيصالها لضيوف الرحمن وهم في مقار سكنهم في المشاعر المقدسة؛ بما يضمن وصول المعلومات، وزيادة الوعي بالتعليمات الخاصة بالأمتعة داخل مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وذلك عبر الصحف الورقية والإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال ترجمة المحتويات والرسائل التوعوية، إضافة لرسائل نصية، تخص شحن الأمتعة وأهم النصائح المتعلقة به، ونصائح مُقدَّمة لشحن عبوات زمزم لحجاج بيت الله الحرام.
ويحرص مطار المؤسس على تيسير وتسهيل مرحلة المغادرة على ضيوف الرحمن بالتعاون مع الجهات الحكومية والأمنية والتشغيلية داخل المطار؛ ليعود الحجاج المغادرون جوًّا من مدينة جدة إلى داخل السعودية أو خارجها بسلام آمنين، وبكل سلاسة واطمئنان.