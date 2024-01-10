"السبيل" لـ"سبق": جائزة الملك فيصل لم تعد بحاجة لكلمة "العالمية" لأنها أصبحت واقعًا

أكد الأمين العام لجائزة الملك فيصل، الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن الجائزة حينما أكملت 40 عامًا أُعلن أنها لم تعد بحاجة لإضافة كلمة "العالمية"؛ لأنها أصبحت واقعًا.. مشيرًا إلى أن عدد الفائزين بالجائزة خلال 46 دورة من عمرها بلغ 295 فائزًا من 45 دولة.