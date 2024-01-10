"السبيل" لـ"سبق": جائزة الملك فيصل لم تعد بحاجة لكلمة "العالمية" لأنها أصبحت واقعًا
أكد الأمين العام لجائزة الملك فيصل، الدكتور عبدالعزيز السبيل، أن الجائزة حينما أكملت 40 عامًا أُعلن أنها لم تعد بحاجة لإضافة كلمة "العالمية"؛ لأنها أصبحت واقعًا.. مشيرًا إلى أن عدد الفائزين بالجائزة خلال 46 دورة من عمرها بلغ 295 فائزًا من 45 دولة.
جاء ذلك في تصريح إلى "سبق" على هامش حفل إعلان أسماء الفائزين بجائزة الملك فيصل في دورتها السادسة والأربعين لعام 2024/ 1445 أمس الأربعاء، بحضور الأمير تركي الفيصل، وعدد من الأمراء والمثقفين ووسائل الإعلام، وذلك في قاعة المحاضرات الكبرى بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية بالرياض.
وأوضح الدكتور السبيل لـ"سبق" أن "هيئة الجائزة والأمير خالد الفيصل ارتؤوا أننا لسنا بحاجة إلى كلمة (العالمية)؛ لأنها أصبحت واقعًا؛ ولذلك حينما أكلمت الجائزة الـ40 عامًا على منحها أصبحت "جائزة الملك فيصل".
وكشف الدكتور السبيل أن 23 عالمًا ممن فازوا بجائزة الملك فيصل فازوا بعدها أيضًا بجائزة نوبل، وبجوائز عالمية أخرى كثيرة.
وأعلنت جائزة الملك فيصل أمس أسماء الفائزين بها لهذا العام 2024 في دورتها الـ46، وذلك في فروعها الخمسـة: خدمة الإسلام، الدراسات الإسلامية، اللغة العربية والأدب، الطب، والعلوم.
وقدمت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل التهنئة للفائزين، وعميق تقديرها لعضوات وأعضاء لجان الاختيار، والخبراء والمحكمين الأفاضل؛ لما قاموا به من جهود، معربة عن شكرها لكل من تعاون معها من الجامعات والمنظمات والمؤسسات العلمية.