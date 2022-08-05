فرصة استثمارية من "رمال الجزيرة".. مزاد لبيع منتجع وفندق "بهادر الهدا"

وتفصيلاً، كشف وكيل البيع القضائي رئيس مجلس إدارة رمال الجزيرة العقارية والمشرف على مزاد سحابة الطائف العقاري، محمد الزهراني، أن المزاد سيشمل مجموعة من العقارات بمنطقة الطائف، أهمها فندق ومنتجع بهادر الهدا بلازا، الذي يتكون من (200) غرفة سكنية على مساحة (10.268)م٢، ومسطحات بناء (42.000) م٢، به العديد من المحلات والمسابح والمرافق والخدمات.