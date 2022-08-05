فرصة استثمارية من "رمال الجزيرة".. مزاد لبيع منتجع وفندق "بهادر الهدا"

أعلنت شركة رمال الجزيرة العقارية، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" وبأمر من محكمة التنفيذ بالطائف، عن بيع فندق ومنتجع بهادر الهدا بالمزاد العلني، والذي سيقام بمشيئة الله تعالى يوم الاثنين: 17/ 1/ 1444هـ الموافق 15/ 8/ 2022، بعد صلاة العصر مباشرة، بفندق بهادر الهدا بلازا.
وتفصيلاً، كشف وكيل البيع القضائي رئيس مجلس إدارة رمال الجزيرة العقارية والمشرف على مزاد سحابة الطائف العقاري، محمد الزهراني، أن المزاد سيشمل مجموعة من العقارات بمنطقة الطائف، أهمها فندق ومنتجع بهادر الهدا بلازا، الذي يتكون من (200) غرفة سكنية على مساحة (10.268)م٢، ومسطحات بناء (42.000) م٢، به العديد من المحلات والمسابح والمرافق والخدمات.
وأضاف: "منطقة الطائف تشهد العديد من المشاريع التطويرية السياحية خاصة بعد الأمر الملكي بإنشاء هيئة تطوير الطائف، فهي فرصة حقيقة لرجال الأعمال والشركات للاستثمار في منطقة الطائف".
وأشار "الزهراني" إلى أن المزاد سيُقام -بمشيئة الله تعالى- يوم الاثنين الموافق 15/ 8/ 2022م بعد صلاة العصر مباشرة، وستكون الفرصة متاحة للمشاركة في المزاد العلني الذي يُقام بفندق بهادر الهدا بلازا بمدينة الطائف.
ويمكن مشاهدة تفاصيل العقارات المعروضة ومواقعها عبر رابط: https://drive.google.com/file/d/1--L5wGumhPyM7gdRS0e8T8pZH1KpB-uH/view?usp=sharing ، كما يمكن الاستفسار عبر جوال رقم: (0541312121) - وحساب تويتر الرسمي: AljaziraRimal@.