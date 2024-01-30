البنك العربي الوطني يدشن درة تَحَوله الرقمي في العالم الافتراضي "ميتافيرس"

من جانبه، استعرض رئيس إدارة البطاقات والمدفوعات لدى البنك العربي الوطني الأستاذ عمر الحامضة، مزايا الاستعانة بتقنية "ميتافيرس" في القطاع المصرفي، والتي ستجذب -بحسبه- نحو ثلث الشباب السعودي بحلول عام 2030 بواقع 14 مليون مستخدم، باعتبار أن نصف المجتمع السعودي تقل أعمارهم عن 25 عامًا وهي الشريحة الأكثر تفاعلًا مع تقنية العالم الافتراضي؛ موضحًا أن خطة البنك على "ميتافيرس" تتكون من ثلاث مراحل تبدأ بدخولنا هذه التجربة الغامرة، مرورًا بعرض خدماتنا المصرفية عبر تقنيات الواقع الافتراضي VR، وصولًا إلى تقديم منتجات مصرفية في بيئة تفاعلية ثلاثية الأبعاد تسهم في إثراء تجربة عملائنا.